CDR debaterá planejamento urbano na gestão e prevenção de desastres

O papel do planejamento urbano na gestão de riscos e na prevenção de desastres é o tema da primeira mesa do ciclo de debates da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR). A reunião será realizada nesta segunda-feira (14) e está prevista para começar às 18h, de forma semipresencial.

A audiência pública dará continuidade ao ciclo de debates iniciado pelo colegiado em 2021. Logo no início do ano, o Brasil sofreu com as enchentes que atingiram o sul da Bahia, Minas Gerais e o município de Petrópolis (RJ), que deixaram milhares de pessoas feridas e desabrigadas. Só em Petrópolis, segundo o último levantamento da Polícia Civil, as enchentes fizeram 232 vitimas fatais.

Convidados

Foram convidados a participar do debate: Alexandre Lucas Alves, secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR); Rafael Pavan dos Passos; vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB); Fábio Augusto Gomes Vieira Reis, presidente da Federação Brasileira de Geólogos (FEBRAGEO); Gil Kempers, secretário municipal de Defesa Civil de Petrópolis (RJ) e um representante da ONU-Habitat (Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos).

Ana Paula Marques com supervisão de Patrícia Oliveira