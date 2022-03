Estudo da História e Cultura indígena nos currículos escolares

Há mais de meio século existe a data alusiva ao dia do índio, e há mais de meio milênio existe um verdadeiro massacre dizimando e expulsando de suas terras. Não tem nada nesse mundo criado por Deus que possa recompensar os Povos Indígenas pelas suas perdas. Mais isso não é motivo pra continuar com o desrespeito criado e sustentado contra o povo indígena.

O preconceito Racial contra os indígenas está passando por uma fase de recrudescimento, e é de suma importância que os professores ensinem a verdadeira história, para que não haja preconceito nem dentro das escolas e muito menos no dia-dia dos alunos. Nesse contexto é importante estimular a flexão sobre as verdadeiras origens e como os antepassados foram importantes para o desenvolvimento do Brasil.

Conhecer e refletir sobre as histórias dos indígenas. Conhecer, analisar e debater os hábitos e costumes e a influência indígena em nossas vidas. Aprender a respeitar os índios com a finalidade de construir a cidadania numa sociedade pluriétnica e pluricultural. Nesse contexto discutir a situação dos povos indígenas, sua trajetória histórica, cultural e problemas da atualidade.

Reconhecer os costumes de itinerância dos povos indígenas e a necessidade dos mesmos buscarem condições de sustentabilidade fora dos territórios de ocupação permanente (reservas indígenas). Debater com os alunos a importância do estatuto do índio, o mesmo foi apresentado ao congresso há quase 20 anos e até hoje continua lá. O estatuto em vigor é de 1973 e ficou anacrônico, especialmente após a constituição de 1988, que mudou o conceito de relação entre o Estado e os povos indígenas.

Infelizmente existem algumas pessoas que ainda utilizam a palavra índio de forma carregada de estereótipos e clichês. Eles são apresentados como se ainda vivesse no passado. São visto ainda como preguiçosos, incapazes e inferiores, é caldo de cultura propicio ao preconceito. Em pleno século XXI o preconceito e o racismo não pode ter vez.

A cultura indígena sempre esteve presente na história do Brasil desde os primórdios, influenciando constantemente nas tradições do país. Considerando a importância que a escola tem em estar constantemente em contato com as tradições do país, eis a necessidade de inserir no currículo escolar os elementos da cultura indígena.

Sancionada em 11 de março de 2008, a lei obriga as escolas a incluir elementos da cultura indígena no currículo escolar, determina que os sistemas normativos das culturas afro-brasileira e indígena integrem o conteúdo do Ensino Fundamental e Médio, dando ênfase às áreas de Literatura, Artes e História, tanto na rede particular quanto pública.

É de suma importância que os professores busquem meios de se informar a respeito dessa cultura, tanto antigamente como na atualidade, podendo desenvolver com seus alunos um trabalho competente e gratificante.

Trabalhar a questão indígena na escola é fazer com que o país conheça a si próprio, oferecendo ao aluno condições para estar em contato com as tradições de seu país, em especial o Brasil que apresenta uma rica cultura, buscando sua valorização, promoção e preservação.