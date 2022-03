Miraguai de Tenente Portela busca título regional no futebol de campo

Os campeões de duas categorias do Campeonato League Sports Região Celeiro serão conhecidos na tarde do domingo (13/3). Os jogos acontecerão no CT Futebol com Vida, em Três Passos. A competição regional é organizada pela Primeira Liga.

A partir das 14 horas, CMD Derrubadas e Flamengo de Crissiumal disputam o título do sub 19. Às 16 horas, Miraguai de Tenente Portela e Santos de Três Passos se enfrentam na decisão da categoria livre.

O Campeonato League Sports Região Celeiro começou em outubro de 2019 e também ficou paralisado por vários meses devido à pandemia de Covid-19. Na fase classificatória, os 12 times participantes jogaram entre si em turno único.

Os dois melhores colocados avançaram de forma direta para as semifinais, enquanto que do 3º ao 6º lugar se classificaram às quartas de final. O Miraguai terminou na quinta posição. Os portelenses encararam o CMD Derrubadas nesta fase e golearam por 5 a 1.

Nas semifinais, a representação de Tenente Portela teve como adversário o Flamengo de Crissiumal. Mesmo atuando fora de casa, o Miraguai garantiu vaga na decisão após a vitória pelo placar de 1 a 0.

