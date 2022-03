Comprovante de rendimentos está disponível para servidores

A emissão do comprovante de rendimentos do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte de servidores estaduais ativos e inativos e pensionistas já está disponível. O documento é importante para que servidores e pensionistas possam prestar contas na Receita Federal na Declaração do Imposto de Renda e está disponível em diferentes canais conforme abaixo. Veja onde e como acessar o documento:

SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS

No app do Servidor RS - http://app.servidor.rs.gov.br

No smartphone, tablet, notebook ou computador pessoal o aplicativo pode ser baixado no Google Play e na Apple Store ou acessado via navegador. Para acessar o app, é necessário cadastro no portalgov.br. O suporte para acesso ao app pode ser feito pelos telefones 0800-648-4848 e (51) 3210-39900.

Na internet, por meio do Portal do Servidor RHE – www.servidor.rs.gov.br

Na página inicial em “Serviços gerais”, sem a necessidade de senha, selecionar Comprovante de Rendimentos para IRRF. Para servidor ativo ou inativo do Poder Executivo, selecionar "Empresa governo do Estado do Rio Grande do Sul". Nome, Banco e Agência devem ser preenchidos exatamente como constam no contracheque.

VIA E-MAIL(para quem não conseguiu acessar nas opções acima):

Solicitar o comprovante no RH da secretaria de origem, mediante o envio anexo de cópia do documento de identidade com CPF. Link contatos RHs:https://tesouro.fazenda.rs.gov.br/lista/4760/informacoes---contatos-rh

Anos anteriores: os canais informados para servidores disponibilizam o acesso ao Comprovante de Rendimentos ano-calendário 2021. O acesso aos anos anteriores deve ser pelo Portal do Servidor RS em Serviços Pessoais. Problemas de acesso ao Portal, contatar o RH da secretaria de origem.

Em caso de dúvidas, o servidor pode ligar para 0800-541-0005, (51) 3214-5007 ou 32145027.

PENSIONISTAS IPE PREV

Para pensionista do IPE Prev, informações no sitehttp://ipeprev.rs.gov.br/comprovantes-para-imposto-de-renda

PENSÕES ALIMENTÍCIAS, ESPECIAIS E VITALÍCIAS

Ssolicitar pelo e-mail[email protected]

Envie cópia de documento de identidade com foto e CPF.

Presencial: solicitar agendamento para atendimento presencial pelo e-mail[email protected]enviando cópia da identidade com CPF.

FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇO

Para acesso ao Comprovantes de Rendimentos de Fornecedores/Prestadores de Serviço –https://www.sefaz.rs.gov.br/afe/IRP-COM.aspx