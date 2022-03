Senado celebrará Dia Mundial do Rim na segunda-feira (14)

O requerimento foi apresentado pela senadora Mara Gabrilli. Ela destaca a importância da visibilidade das doenças renais e alerta para as dificudades que o setor da nefrologia tem enfrentado - Marcos Oliveira/Agência Senado

O Dia Mundial do Rim será celebrado pelo Senado em sessão especial agendada para as 10h de segunda-feira (14). Apresentado pela senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP), o requerimento foi assinado por outros senadores e aprovado pelo Plenário na última terça-feira (8). A solenidade terá transmissão ao vivo pelo canal da TV Senado no YouTube.

Segundo Mara Gabrilli, a cerimônia é importante não apenas para lembrar da importância da saúde dos rins, mas também para dar visibilidade às doenças renais e chamar a atenção das autoridades e da sociedade para a grave crise financeira que o setor da nefrologia enfrenta nos últimos anos.

“Urge que se invista no setor e que seja oferecido tratamento de qualidade e acesso para todos os pacientes renais crônicos”, alerta a parlamentar no requerimento.

Na sessão deliberativa da quinta-feira (10), o senador Paulo Paim (PT-RS), que também subscreveu o pedido para a sessão especial, lembrou que o Dia Mundial do Rim, celebrado toda segunda quinta-feira de março, foi criado pela Sociedade Internacional de Nefrologia para promover uma campanha mundial pela saúde renal. O parlamentar disse saber da gravidade da doença por ter parente com o problema.

— O presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Osvaldo Merege Vieira Neto, e o vice-presidente da Fenapar [Federação Nacional das Associações de Pacientes Renais e Transplantados do Brasil], Renato Padilha, preocupados com a necessidade de informar a população sobre a prevenção das doenças renais e na busca de práticas saudáveis, solicitaram o apoio de inúmeros senadores para estarem nessa campanha de prevenção, inclusive, eu — afirmou Paim.

O parlamentar ressaltou ainda que, segundo essas autoridades médicas, uma alimentação saudável e hidratação adequada são hábitos que todos devem manter para o bom funcionamento dos rins. A doença renal não apresenta sinais ou sintomas, por isso a importância da palavra "prevenção", reforçou o senador.