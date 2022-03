Brasil mantém 100% de aproveitamento no Sul-Americano sub-17

A seleção feminina encerrou a participação na primeira fase do Sul-Americano sub-17 com 100% de aproveitamento após golear a Venezuela por 6 a 0, nesta quinta-feira (10) no estádio Charrúa, em Montevidéu (Uruguai).

A campanha do Brasil na competição é muito positiva, com 21 gols marcados e nenhum sofrido. O próximo passo brasileiro na competição é a disputa do quadrangular final, no qual enfrentará o Chile, o Paraguai e a Colômbia.

Triunfo sobre a Venezuela

O Brasil fez um ótimo primeiro tempo, abrindo o placar aos 4 minutos com Jhonson, ampliando um minuto depois com Flavinha, alcançando o terceiro aos 28 com Carol (em cobrança de pênalti) e o quarto aos 39 com Jhonson.

Após o intervalo o Brasil diminuiu o ritmo, mas marcou mais duas vezes, com Rhaissa e com Dudinha.