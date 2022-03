Portinho informa instalação de comissão que irá acompanhar tragédia em Petrópolis

O senador Carlos Portinho (PL-RJ) anunciou, em seu pronunciamento nesta quinta-feira (10), que, na próxima semana, será instalada a comissão externa do Senado para acompanhar a tragédia provocada pelas fortes chuvas ocorridas em Petrópolis (RJ).

Ele ressaltou que a iniciativa para a criação da comissão foi do senador Wellington Fagundes (PL-MT). A comissão tem o objetivo de propor políticas públicas para a cidade, assim como para toda a região serrana do estado do Rio de Janeiro, devendo estender-se a áreas semelhantes de qualquer parte do País.

Portinho esclareceu ainda que, uma vez instalado, o colegiado elegerá o presidente e o vice-presidente, além de designar um relator. Acrescentou que também será apresentado um plano de trabalho que, no texto original, deverá prever, já para a próxima quinta-feira (17), a visita dos membros da comissão a Petrópolis, para sobrevoar a região, além de participar de uma reunião com o prefeito, Rubens Bomtempo, os vereadores do município e o governador do estado, Cláudio Castro.

— Apresento, portanto, requerimento de inserção, em ata, de voto de aplauso ao Corpo de Bombeiros Militar, na pessoa de seu comandante-geral, e ao Secretário de Estado de Defesa Civil, coronel Leandro Sampaio Monteiro, e dos distintos membros dessa corporação, cerca de 500 nomes, pois fazemos questão da citação nominal tanto dos bombeiros quanto dos integrantes da corporação da Defesa Civil que participaram intensamente, nestes 45 dias, da busca por sobreviventes e, infelizmente, por corpos.