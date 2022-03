ILB promove ciclo de palestras sobre orçamento público e políticas fiscais

O Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) promove o terceiro Ciclo de Palestras do Legislativo nos dias 16 e 17 de março. O tema desta edição será Orçamento Público e Política Fiscal no Brasil. As palestras serão integralmente transmitidas on-line.

As inscrições podem ser feitas na página da plataforma de ensino à distância Saberes. Dúvidas podem ser encaminhadas ao e-mail [email protected]

Os participantes terão direito a fazer perguntas ao vivo e a consultar o conteúdo selecionado. O ILB poderá emitir certificado com a quantidade de horas-aula assistidas pela pessoa inscrita.

Capacitação continuada

O Ciclo de Palestras será promovido em parceria com o Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados (Cefor) e o Programa de Interação Legislativa (Prolegis). As palestras abordarão, entre outros itens, o processo de formação e a atualização do mandato parlamentar municipal.

De acordo com o ILB, já foram certificadas cerca de 500 pessoas nos eventos anteriores. As edições passadas abordaram direitos e deveres dos vereadores, processo legislativo, gestão pública e representação feminina na atuação parlamentar.