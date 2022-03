Jovem senadora é aceita em universidade dos Estados Unidos

Representante do Distrito Federal na edição de 2019 do Jovem Senador, Suzanny Dias Kuhlmann vai estudar na Franklin & Marshall College, em Lancaster, Pensilvânia (EUA). Ela, que fará o curso de neurociências, é mais uma participante do programa a ser selecionada para uma universidade nos Estados Unidos. Ruan Magalhães, que foi representante do Pará no Jovem Senador de 2016, foi aceito pelo Dartmouth College, em New Hampshire, e Leonardo Brito, que representou Rondônia também no Jovem Senador de 2016, foi selecionado para a Universidade de Harvard.

— O programa [Jovem Senador] mudou o rumo da minha vida. O que era para ser apenas um treino de redação para um projeto de política se tornou a porta para um mundo cheio de oportunidades. Na semana em que tive a experiência legislativa, soube que era possível fazer a diferença no mundo mesmo sendo jovem. Depois de elaborar projetos de lei com meus novos amigos de cada canto do Brasil, eu comecei a buscar outras oportunidades que me permitissem transformar o mundo da mesma forma que o Jovem Senador me permitiu — afirma Suzanny.

Ela disse que, no período inicial do curso na Franklin & Marshall College, pretende se matricular em disciplinas nas áreas de psicologia, STEM (sigla em inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática) e artes em geral.

O programa

Promovido anualmente, o Jovem Senador tem o objetivo de permitir que estudantes do ensino médio de escolas públicas estaduais e do Distrito Federal, de até 21 anos, conheçam o processo de elaboração das leis.

As inscrições para a edição 2022 estão abertas até o dia 18 de março. Para participar, os interessados precisam fazer uma redação sobre o tema "200 anos de Independência: lições da história para a construção do amanhã". A ficha de inscrição e a folha de redação estão disponíveis em senado.leg.br/jovemsenador.