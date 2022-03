Com novo gramado, Maracanã reabre sábado com Flamengo x Bangu

O Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, vai reabrir neste sábado (12) para o duelo Flamengo x Bangu pelo Campeonato Carioca. Em virtude da reforma do gramado, o estádio ficou por quase três meses fechado. O novo campo do Maraca agora é híbrido: 90% dele é de grama natural e o restante de fibra sintética. Outra novidade está nos gols, com a volta da famosa rede véu da noiva, que estufa quando os jogadores acertam a bola no alvo. A Rádio Nacional transmite o embate a partir das 19h30 (horário de Brasília), com narração de André Marques, comentários Waldir Luiz, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de notícias com Luiz Ferreira.

A primeira partida de 2022 no estádio promete ter casa cheia: mais de 50 mil ingressos já foram vendidos. Será a última rodada da Taça Guanabara, antes dos jogos das semifinais do Cariocão semana que vem. Já classificado à semi, o Rubro-Negro ocupa o segundo lugar da tabela com 23 pontos. Já Bangu é o 10º colocado, com nove pontos.

Quem quiser saber mais sobre a história do Maracanã, inaugurado em 1950 para a Copa do Mundo no Brasil, pode visitar a exposição virtual do Arquivo Nacional “ Histórias do Maracanã antigo ”.