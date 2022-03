Motocicleta é furtada em Vista Gaúcha

Foi furtada na madrugada desta quinta-feira, 10, em Bom Plano município de Vista Gaúcha, uma motocicleta CG Titan 125, placas ILH 0938.

A mesma estava estacionada em uma garagem que não possui portões.

Informações sobre o paradeiro podem ser repassadas à Brigada Militar ou Polícia Civil.

