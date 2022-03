Izalci pede um projeto de nação aos candidatos nas próximas eleições

O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) reclamou, em pronunciamento nesta quinta-feira (10), da falta de um projeto de nação por parte dos candidatos nas próximas eleições presidenciais. Ele lembrou que o último plano de metas que funcionou no país foi o do presidente Juscelino Kubitschek, que construiu a nova capital, Brasília, em apenas mil dias.

— O que eles vão fazer com a ciência e tecnologia? Eu não sei. O que eu sei é que entra governo, sai governo e a gente vai piorando a situação da qualidade da educação, da saúde, da segurança, do meio ambiente, da ciência e tecnologia — disse.

Izalci propôs uma campanha institucional, “seja do Senado, seja do Congresso, seja do TSE”, contra a compra de votos". Ele afirmou que, infelizmente, essa prática deve acontecer, pois não se pode pedir muito aos quase 500 mil desempregados existentes no Distrito Federal, que estão há quase dois anos sem trabalhar, passando dificuldades e passando fome.

O senador destacou os seus esforços em prol da ciência e da tecnologia, assim como da educação. Ressaltou, nesse sentido, ter sido presidente da comissão que tratou do novo ensino médio.

— Eu estudei em escola pública, quando você saía do ensino médio com uma profissão. Em alguns países, 60% do cursos são técnicos: na Coreia, no Japão, na Alemanha. No Brasil, nós temos 10% de cursos técnicos. Então, a gente trabalhou para mudar a legislação para que volte o ensino técnico, que é fundamental — afirmou.