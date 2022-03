CONAB: Colheita de soja ultrapassa 50% em todo o país

A colheita de soja brasileira atingiu o percentual de 52,2% da área estimada para a safra 2021/2022. Os dados, coletados até 5 de março, constam no levantamento semanal do progresso de safra, divulgado no site da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB).

Na semana anterior, a colheita de soja estava em 42,1%, segundo números publicados pela estatal. Em igual período do ano passado, o montante era de 37,6%.

Mato Grosso lidera o ranking dos estados com colheita mais avançada, atingindo 91%, seguido de Mato Grosso do Sul, com 79%, Goiás (67%) e Tocantins (65%).

