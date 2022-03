Esperidião Amin homenageia político catarinense Carlos Renaux

O senador Esperidião Amin (PP-SC) fez nesta quinta-feira (10) uma homenagem ao político, comerciante e industrial Carlos Renaux. Nascido em 1862, na Alemanha, Renaux, que migrou para o Brasil ainda jovem, completaria 160 anos na sexta-feira (11). Ele fundou a Fábrica de Tecidos Carlos Renaux, em Brusque (SC).

Em pronunciamento no Plenário, o senador destacou o lançamento do livro Política, Poder e Fortuna: nuances da vida do cônsul Carlos Renaux, de autoria da professora Rosemari Glatz, reitora do Centro Universitário de Brusque (Unifebe). A publicação é resultado de cinco anos de pesquisas sobre a vida e obra do homenageado, além de oito anos dedicados a estudos sobre a imigração alemã para os Vales do Itajaí e Itajaí-Mirim, em Santa Catarina.

Esperidião Amin também ressaltou que a data marca os 150 anos da fundação do Colégio Cônsul Carlos Renaux, localizado na região central de Brusque. O colégio, criado em 1872, passou a ter o nome de Renaux em 1964, como reconhecimento à dedicação dele à causa do ensino na região.

Biografia

Carlos Renaux chegou ao Brasil em 1882 e trabalhou como caixeiro de uma casa comercial em Blumenau (SC). Em 1890, nomeado pelo governo estadual, presidiu o conselho municipal e foi escolhido para o cargo de superintendente (prefeito municipal) em várias gestões. Foi eleito para compor a Assembleia Constituinte de Santa Catarina em 1891. Em 1918, recebeu o título de cônsul honorário do Brasil em Arnhem, na Holanda.