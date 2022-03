Kajuru cobra oferta de remédio contra covid-19 para pacientes imunodeprimidos

Em pronunciamento nesta quinta-feira (10), o senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) fez um apelo para que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) reavalie seu posicionamento contrário ao uso de medicamentos para o tratamento contra a covid-19 em pacientes de alto risco não internados. Ele ressaltou que já faz mais de um ano que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a primeira droga voltada para esse fim.

Segundo Kajuru, a Conitec considera que o uso de tais medicamentos não se justifica, em razão de seu alto custo, baixa experiência de uso, incertezas da efetividade e indisponibilidade no sistema de saúde.

No entanto, o governo não vai ser onerado, porque as terapias vão beneficiar um número muito reduzido de pacientes, disse o senador, citando informações de especialistas. Ele relatou a opinião do médico Antônio Condino Neto, do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, para quem as mortes de pacientes imunodeprimidos que não puderam ser vacinados poderiam ter sido evitadas, caso esses medicamentos estivessem acessíveis na rede de saúde.

— Esse negacionismo já foi direcionado contra as vacinas para adultos e para as crianças e contra o distanciamento social, o uso de máscaras e o passaporte de vacinas. Só falta agora se voltar contra a aquisição de remédios. Felizmente, isso não acontece sem que a população perceba, e tenho certeza que muito contribuiu para tanto a CPI da Covid [CPI da Pandemia] aqui no Senado — declarou o senador.