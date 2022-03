Aprovado dia de conscientização sobre doenças cardiovasculares em mulheres

O Senado aprovou a data de 14 de maio para marcar o Dia Nacional de Conscientização das Doenças Cardiovasculares na Mulher. A proposta, contida no Projeto de Lei (PL) 1.136/2019, foi aprovada em Plenário, nesta quinta-feira 10) e segue para sanção presidencial.

A relatoria ficou a cargo da senadora Soraya Thronicke (PSL-MS), que destacou a importância da iniciativa. Ela lembrou que as doenças isquêmicas do coração são responsáveis pela maioria das mortes em todos os estados brasileiros, e um aspecto particular é o da desigualdade de acometimento entre as regiões, tanto no acesso ao diagnóstico quanto ao tratamento.

"De acordo com informações do DataSUS, em 2019 as doenças do aparelho circulatório foram responsáveis por mais de 170 mil óbitos de mulheres no Brasil, representando a primeira causa de morte na população feminina e superando até mesmo o número de óbitos por neoplasias", informou, em seu relatório.

Ainda segundo a parlamentar, alimentação inadequada, baixa atividade física, consumo de álcool e tabagismo são importantes fatores de risco para as doenças cardiovasculares em mulheres. Essas doenças são mais prevalentes nas classes sociais menos favorecidas da população, sendo considerável o aumento da incidência de doenças cardiovasculares após a menopausa.

"Assim, os programas de prevenção primária e secundária, bem como o maior acesso ao diagnóstico nessa camada da população, poderão ter impacto ainda maior na morbimortalidade. A divulgação de informações e a conscientização a respeito dos sintomas, dos cuidados a adotar e da formação de hábitos saudáveis são relevantes para proporcionar melhores condições de saúde para as mulheres do Brasil", concluiu.

O projeto é de autoria da deputada Mariana Carvalho (PSDB-RO).