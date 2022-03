Dia Nacional do Profissional de Eventos é aprovado em comissão

O Dia Nacional do Profissional de Eventos poderá ser comemorado oficialmente em 30 de abril. O projeto que institui a data (PLC 156/2017) foi aprovado pela Comissão de Educação (CE) nesta quinta-feira (10). O texto segue agora para votação em Plenário.

De autoria do deputado federal Paulo Pereira da Silva (SD-SP), a iniciativa contou com parecer favorável da relatora, senadora Mailza Gomes (PP-AC), lido na comissão pela senadora Zenaide Maia (Pros-RN).

O parecer trouxe dados sobre a cadeia produtiva do profissional de eventos. De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae), ela envolve 52 segmentos da economia, representando mais de 3% do PIB brasileiro. A atividade movimenta, anualmente, R$ 37 bilhões, emprega quase 3 milhões de pessoas e recolhe, em impostos, R$ 4,2 bilhões, informa o texto.

— Os profissionais da área de eventos estão presentes em nossas vidas nas mais diversas situações. De eventos familiares até eventos profissionais e sociais, são trabalhadores que exercem papéis diversos, com disciplina e sempre em busca da perfeição. Reconhecer essa classe de trabalhadores, com a criação do Dia Nacional do Profissional de Eventos, reveste-se de justiça — reconhece a relatora.

Audiências públicas

Ainda durante a reunião, os senadores aprovaram requerimentos para realização de duas audiências públicas. Um dos requerimentos, do senador Carlos Viana (MDB-MG), sugere a realização de debate sobre a criação do Dia Nacional em Memória às Vítimas da Inquisição Brasileira (REQ 19/2021).

Para o senador, discutir o tema é muito oportuno, neste ano em que se celebra o bicentenário do término da Inquisição Luso-Brasileira, em dia 31 de março de 1821.

— É preciso trazer à memória não só uma parte da história brasileira não contada nos livros didáticos adotados nos currículos escolares, mas, sobretudo, um alerta à sociedade sobre o perigo decorrente da intolerância e do ódio, da discriminação religiosa e racial, que alimentam a violência e a exclusão social — argumentou o senador.

Outro requerimento aprovado (REQ 7/2022), apresentado pelo senador Confúcio Moura (MDB-RO), propõe debate sobre a qualidade da educação no Brasil no contexto do novo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e dos mecanismos de premiação por qualidade criados no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).