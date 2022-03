Bula eletrônica de remédios é retirada da pauta do Plenário desta quinta

Relator do projeto de lei que cria a bula eletrônica de medicamentos (PL 3.846/2021), o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) pediu a retirada da proposição da ordem do dia do Plenário desta quinta-feira (10).

Segundo Trad, o relatório estará apto à análise dos senadores na próxima semana.

— O relatório está em fase de construção. A gente preza muito pelo entendimento, pela conciliação, e entendo que há a necessidade de mais esses dias para encerrar todo esse processo.

O projeto estabelece que os laboratórios poderão inserir nas embalagens dos remédios um código de barras bidimensional de leitura rápida (QR code) que direcione o consumidor a um endereço virtual com acesso ao prospecto digital do produto. A matéria foi aprovada pela Câmara dos Deputados em dezembro.