Banda Terceiro Ato tem ônibus incendiado

A Banda Terceiro Ato do município de Três Palmeiras teve o seu ônibus incendiado na madrugada dessa quinta-feira, dia 10.

O ocorrito se deu por volta das 2h dessa madrugada, consumindo instrumentos e equipamentos que estavam dentro do veículo. O ônibus estava estacionado dentro de uma garagem no centro da cidade.

Os bombeiros de Nonoai foram acionados para combater as chamas, mas sem sucesso. Ainda não se sabe o que poderia ter iniciado as chamas.

