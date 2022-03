Congresso Nacional recebe iluminação amarela para alertar sobre a endometriose

O prédio do Congresso Nacional ficará iluminado de amarelo de hoje a domingo (13) em celebração ao Dia Nacional de Luta contra a Endometriose. A iluminação foi proposta pela deputada Daniela do Waguinho (MDB-RJ).

A doença é caracterizada pela presença do endométrio fora do útero. O endométrio é a camada que reveste internamente a cavidade uterina e é renovada mensalmente por meio da descamação durante o fluxo menstrual.

No Brasil, cerca de 10 milhões de mulheres sofrem graves consequências da endometriose, segundo dados do Ministério da Saúde. Os sintomas são: cólica durante o período menstrual, dor durante as relações sexuais, dor e sangramento intestinais e urinários durante a menstruação e dificuldade de engravidar.

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o desconhecimento da doença ate? por profissionais de saúde pode fazer com que uma mulher demore de 7 a 12 anos para ser diagnosticada.

O diagnóstico é feito por meio de exame ginecológico clínico, que pode ser confirmado por exames laboratoriais e de imagem.

A doença regride espontaneamente com a menopausa, devido à queda na produção dos hormônios femininos e fim das menstruações.

Projeto de lei

EM 2020, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 6215/13, do deputado Roberto de Lucena (Pode-SP), que institui o Dia Nacional de Luta contra a Endometriose – a ser comemorado no dia 13 de março – e cria a Semana Nacional de Educação Preventiva e de Enfrentamento à Endometriose.

Agora a proposta aguarda votação no Senado.