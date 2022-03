BM utiliza câmeras corporais em policiais no Grenal

A Brigada Militar está utilizando, em caráter de teste, 18 câmeras corporais em policiais militares que atuam no policiamento do clássico Grenal na noite desta quarta-feira (9/3).

O equipamento é utilizado durante o evento, com transmissão em tempo real das ações do policiamentopara uma central de monitoramento. A novidade amplia a segurança de quem foi ao jogo.

Acompanham a ação no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, oficiais do Comando-geral da BM, do Comando de Policiamento da Capital, do Comando de Polícia de Choque e da diretoria do Departamento de Informática, juntamente com a equipe responsável.