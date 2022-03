Plínio vê exploração do potássio da Amazônia como solução para a crise dos fertilizantes

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) afirmou, em pronunciamento nesta quarta-feira (9), que a solução para a crise no fornecimento de fertilizantes para o agronegócio, agravada pela guerra na Ucrânia, está na exploração do potássio existente na Amazônia. Ele afirmou que a maioria das reservas de silvinita, minério do qual se extrai o potássio, não se encontra em terras indígenas. O parlamentar reclamou da atitude da justiça federal, que tem dificultado a exploração, alegando que as reservas estão em áreas habitadas por indígenas. Acrescentou que, enquanto o assunto não é resolvido, procuram espalhar os índios em novas aldeias, antes inexistentes.

— Eram 12 aldeias quando começou a discussão, hoje são 32. Amanhã, 40, e depois, 50, para dificultar. E a justiça federal tem sido nossa inimiga nesse caso — afirmou.

Plínio disse que já passa da hora de ter um marco legal que permita a exploração de um produto que 97% é importado, o que prejudica a atividade do agronegócio no país. Ele lembrou que, para a produção de fertilizantes, são necessários três elementos: fósforo, potássio e nitrogênio, essenciais para o desenvolvimento das plantas.

O senador disse que um estudo oficial, apresentado em dezembro de 2020, comprova que o potencial da Bacia Amazônica para a produção dos insumos é grande. Esclareceu que isso não significa que o Brasil chegará a ser exportador desses produtos, mas, com certeza, ampliará a autonomia em relação aos produtores estrangeiros ou mesmo os substituirá integralmente.