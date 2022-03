Plenário vai votar urgência da mineração em terras indígenas; projeto será analisado por grupo de trabalho

O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou há pouco que o Plenário da Câmara dos Deputados deverá votar ainda hoje a tramitação em regime de urgência do PL 191/20, que regulamenta a mineração em terras indígenas.

A proposta será analisada por um grupo de trabalho e só será incluída na pauta da segunda semana de abril. A decisão, segundo ele, é parte de acordo entre líderes da base e da oposição.

“Como nós não temos as comissões instaladas, vamos autorizar a formação de um grupo de trabalho com, em tese, 20 deputados – na proporção de 13 deputados da maioria e 7 da minoria – com prazo acertado entre os líderes de 30 dias para que o projeto venha ao Plenário na primeira quinzena de abril”, disse.

“Esta presidência não tem compromisso com o que está escrito no PL 191/20”, afirmou. Entretanto, confirmou a votação do requerimento de urgência para a matéria ainda na sessão de hoje, ressaltando que isso não inviabilizará a atuação do grupo de trabalho.