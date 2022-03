Kajuru: decreto de bolsonaro sobre absorventes é 'oportunismo eleitoreiro'

Em pronunciamento nesta quarta-feira (9), o senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) afirmou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, mostrou "seu oportunismo barato e eleitoreiro" ao editar um decreto que trata da distribuição de absorventes para mulheres de baixa renda.

A Lei 14.214/2021, que teve origem no PL 4.968/2019, projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado, já previa a distribuição gratuita de absorventes para mulheres de baixa renda, mas acabou sendo vetado por Bolsonaro (por meio do Veto 59). Kajuru ressaltou que o decreto do presidente foi editado a apenas dois dias da sessão do Congresso que poderia derrubar esse veto.

Em seu pronunciamento, Kajuru também destacou que o Congresso Nacional aprovou outras matérias que representam avanços na luta das mulheres contra a violência e por maior participação na política. Ele citou, entre outros, o PL 4.194/2019, projeto de lei de sua autoria sobre medidas cautelares de urgência em casos de violência doméstica. O senador lembrou que esse texto já foi aprovado pelo Senado, mas aguarda votação da Câmara dos Deputados.

— Apelo aos homens para que busquem superar preconceitos, reflitam sobre a indispensabilidade das mulheres e se integrem à luta pela igualdade de gênero. Quando isso acontecer, poderemos todos, homens e mulheres, lembrar apenas como retrato esmaecido do passado a célebre frase da escritora Simone de Beauvoir, autora de O segundo sexo: "As mulheres sempre foram marginalizadas, porque homens de todas as classes e partidos sempre lhes negaram uma existência autônoma".

Jorge Kajuru ainda lamentou a baixa representatividade feminina no Congresso Nacional. Apesar de serem cerca de 52% do eleitorado, as mulheres ocupam aproximadamente 15% das cadeiras do Congresso Nacional. Para ele, as senadoras são "vitoriosas na superação das barreiras que impedem a participação feminina na política".