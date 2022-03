Governador em exercício recebe demandas de prefeitos do Litoral Norte

Governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior recebeu na tarde desta quarta-feira (9/3), no Palácio Piratini, os prefeitos de Xangri-lá, Celso Bassani, e de Capão da Canoa, Amauri Germano. O deputado federal Maurício Dziedricki também acompanhou a reunião.

Os prefeitos entregaram demandas dos municípios, como a necessidade de construção de uma elevada entre a ERS-389, a Estrada do Mar, e a ERS-407, para desafogar o trânsito na região durante a alta temporada.

O prefeito Bassani falou ainda sobre a reestruturação e duplicação da ERS-407 no trecho de Xangri-lá. No final do ano passado, o Estado assinou um convênio com Capão da Canoa para melhorias no trecho da estrada que passa pelo município. As obras nessa parte da rodovia já estão em execução, como ressaltou o governador em exercício.

Ranolfo destacou que os pleitos “são importantes e já foram remetidos para a avaliação técnica do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer)”.