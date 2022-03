Botafogo anuncia Philipe Sampaio, primeiro reforço da era John Textor

O Botafogo anunciou nesta quarta-feira (9) a contratação do zagueiro Philipe Sampaio, que estava no Guingamp (França). O defensor é o primeiro reforço do Glorioso sob a gestão do empresário norte-americano John Textor.

CHAMA O SAMPAIO! ??????

Philipe Sampaio é o primeiro reforço da Era John Textor no Botafogo! ???? Zagueiro chega para reforçar o elenco alvinegro na temporada. Seja bem-vindo ao Glorioso ???? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/vFa7LNZp5v — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 9, 2022

O acordo do Botafogo com o jogador formado no Santos é de três anos. Sampaio será apresentado em coletiva de imprensa na próxima quinta-feira (10).

Reforço do Vozão

O dia também foi de novidade no Ceará. O Vozão fechou com o volante Rodrigo Lindoso, que estava no Internacional. O jogador de 32 anos chega por empréstimo até o final da temporada 2022.