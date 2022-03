Comissão externa sobre desastre em Petrópolis será instalada nesta quinta

Será instalada, nesta quinta-feira (10), a Comissão Temporária Externa de Petrópolis para acompanhar a situação do município, em decorrência dos fortes temporais que assolaram a cidade. A reunião está prevista para começar às 14h e será realizada de forma semipresencial.

Além da instalação, o colegiado se reúne para eleição do Presidente da comissão, designação do relator e para a apreciação do plano de trabalho que será apresentado.

A comissão terá 30 dias, a partir de sua instalação, para apresentar relatório apontando eventuais causas para ter ocorrido o desastre e propor políticas públicas para evitar esse tipo de tragédia.

Fazem parte da comissão como titulares os senadores:

Wellington Fagundes (PL-MT), Carlos Portinho (PL-RJ), Romário (PL-RJ), Eduardo Girão (Podemos-CE), Jean Paul Prates (PT-RN), Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Esperidião Amin (PP-SC), Leila Barros (Cidadania-DF) e Carlos Viana (MDB-MG).

O requerimento para criar a comissão é do senador Wellington Fagundes (PL-MT) e foi aprovado no mês passado, em votação simbólica no plenário do Senado.

Na ocasião, Wellington Fagundes, destacou a importância de dispor recursos no Orçamento para socorrer o município.

- É necessária uma política de Estado para garantir maior proteção em casos semelhantes, com medidas contínuas relacionadas à defesa civil — justificou.

Por Ana Paula Marques, com supervisão de Patrícia Oliveira.