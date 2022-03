No Palácio Piratini, Ranolfo recebe visita oficial do embaixador do Azerbaijão

Governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior recebeu, nesta quarta-feira (9/3), no Palácio Piratini, o embaixador da República do Azerbaijão, Elkhan Polukhov. Como visita o Rio Grande do Sul pela primeira vez, o diplomata foi recebido com honrarias militares.

Polukhov disse que veio ao Estado para participar da Expodireto Cotrijal, que ocorre desde segunda-feira (7/3) em Não-Me-Toque. O diplomata informou que a agricultura é uma atividade de destaque no Azerbaijão, atrás apenas da produção de óleo e gás. E por isso busca a aproximação com o Rio Grande do Sul para a troca de experiências e parcerias na área agrícola.

O embaixador falou sobre as suas impressões da visita à Expodireto. "Uma feira como essa é muito positiva para construir relações diretas de negócio na área agrícola e conseguimos ver isso durante a visita”, acrescentou.

Por ser a primeira visita oficial ao Estado, diplomata foi recebido com honrarias militares à frente do Palácio Piratini - Foto: Rodrigo Ziebell / Ascom GVG

O governador em exercício disse que a equipe de governo está à disposição para o estreitamento de relações institucionais e comerciais com o Azerbaijão e para o intercâmbio de conhecimento no setor agropecuário, que disse ter uma representatividade muito significativa na economia gaúcha. “O agro responde por 40% do PIB do nosso Estado, por isso é fundamental para a nossa economia. A Expodireto é um palco importante para os debates sobre essa área e sobre a inovação e tecnologia no setor”, disse Ranolfo.

No encontro, Ranolfo também apresentou um vídeo que mostra as potencialidades do Rio Grande do Sul e as diretrizes da agenda de governo, e presenteou o embaixador com um livro sobre a tradição e os costumes gaúchos. O diplomata permanece no Estado ao longo desta quarta (9) e segue para Brasília no fim do dia.