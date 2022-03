Polícia Federal prende no Rio suspeito de abusar de crianças

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã de hoje (9), a segunda fase da Operação Capiens, contra pedofilia, que começou em novembro do ano passado. O nome Capiens vem do latim e significa capturar.

Na ação desta quarta-feira, desenvolvida no âmbito do Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos, agentes prenderam um suspeito de abusar, produzir e vender material pornográfico envolvendo crianças.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido pelos policiais federais em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro.



De acordo com a PF, a identificação do agressor sexual de crianças foi feita com o uso de meios tecnológicos e técnicas sofisticadas de investigação. Além dos abusos, o agressor filmou as cenas de violência e depois usou perfil em “famosa rede social para vender o material a compradores nacionais e estrangeiros”.



Ainda conforme a PF, “para a prática dos crimes, o investigado, cujo nome não foi divulgado, valia-se da relação de confiança para ter fácil acesso à vítima”.