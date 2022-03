Brigadianos do 39° BPM, de Palmeira das Missões, realizam doação de sangue

Esteve no quartel da Brigada Militar de Palmeira das Missões o Sr. Osmar Picolotto, morador de Palmeira das Missões, pedindo a colaboração dos Brigadianos na doação de sangue para o seu filho Arthur de 07 anos de idade, que encontra-se em tratamento de Leucemia Aguda.

O efetivo prontamente se voluntariou, sendo nesta manhã (08/03/2022), a primeira equipe de doadores deslocou ao Hemocentro de Passo Fundo para fazer a doação.

O motivo da divulgação, se dá tendo em vista que na Brigada Militar existe uma campanha solidária chamada “Sangue Brigadiano”, onde policiais militares realizam a doação de sangue para o aumento e estoque de bancos de sangue ou para pessoas específicas que nos procuram para auxílio.

Essa ação da Brigada Militar é uma forma de abraçar a causa e incentivar a ação solidária demais pessoas que possam aderir, consequentemente salvando vidas através de um simples gesto.

A doação de sangue é oportuna em qualquer momento, pois o banco de sangue, abastece os hospitais dos municípios, dessa forma a Brigada Militar convida a população a aderir a nossa causa.

No decorrer dos próximos dias mais equipes do 39º BPM estarão indo até o Hemocentro de Passo Fundo, para fazer a doação ao pequeno Arthur, e quem quiser ajudar, pode entrar em contato com o pai do menino através dos seguintes dados:

- Solicitante (Pai): Osmar Picolotto – telefone (55)999669914 ou (55)3742-2407

- Paciente: Arthur Rodrigues Picolotto – 07 anos

- Local de dação: Hemocentro de Passo Fundo – RS, localizado na rua 15 de novembro, nº 485 – 5º andar – telefone para agendamento (54)33164087.

