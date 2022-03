Brigada Militar apresenta ações para a segurança do Grenal desta quarta, dia 9

A Brigada Militar (BM) está organizada para garantir a segurança de torcedores do Grenal desta quarta-feira (9/3) à noite, no estádio Beira-rio, em Porto Alegre. A operação para o jogo do Campeonato Gaúcho terá 664 policiais militares em locais estratégicos da capital e mais cerca de 200 em pontos da Região Metropolitana.

As unidades de policiamento subordinadas ao Comando de Policiamento da Capital estarão nas proximidades do estádio, no bairro Praia de Belas, como em outras áreas de Porto Alegre onde ocorre concentração de torcidas e uma movimentação mais intensa de torcedores, como rodoviária, estações do trensurb e pontos de ônibus.

Para isso, estão mobilizadas as forças táticas de todos os seis Batalhões de Polícia Militar de Porto Alegre, com reforço de motociclistas que, além do policiamento em pontos específicos, farão a escolta da torcida e das delegações do Grêmio e do Internacional.

Policiais militares da cavalaria, cinotécnicos e agentes de inteligência também serão empregados, em ações específicas, bem como as aeronaves do Batalhão de Aviação que farão sobrevoos de monitoramento e acompanhamento das movimentações.

Alguns municípios atendidos pelo Comando de Polícia Metropolitana e Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale dos Sinos receberão apoio de unidades do Comando de Polícia de Choque, agindo na prevenção de conflitos e garantindo a segurança de torcedores.

Além das unidades da Brigada Militar, outros órgãos estarão envolvidos na mobilização, como Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Juizado do Torcedor e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), todos dentro das suas atribuições e buscando garantir um evento com tranquilidade.

Orientações aos torcedores:

• Todas as torcidas organizadas do Grêmio deverão se concentrar na Arena até as 17h.

• Não está autorizada a concentração de torcedores do Grêmio nas imediações do estádio Olímpico nem o deslocamento a pé de torcidas organizadas visitantes em direção ao Beira-Rio.

• Torcedor gremista que se deslocar ao estádio Beira-Rio de carro, van ou ônibus deverá acessar a avenida Edvaldo Pereira Paiva em direção à rua A, desembarcando na esquina das duas vias. Torcedores do Grêmio não poderão desembarcar ou estacionar na extensão da rua B e da avenida Padre Cacique.

• Será proibido o trânsito de ônibus do Grêmio pelas avenidas Padre Cacique e Borges de Medeiros, com ou sem torcedores.

• A torcida colorada deverá utilizar as avenidas Borges de Medeiros e Padre Cacique para deslocamento.

• As torcidas organizadas do Internacional deverão se deslocar pela avenida Borges de Medeiros até o estacionamento da EPTC (Estacionamento C), pelo acesso da rua C, onde desembarcarão e irão a pé até o estádio.

• Fica proibido o estacionamento ou trânsito de ônibus da torcida do Internacional, com ou sem torcedores, na avenida Edvaldo Pereira Paiva, entre a avenida Ipiranga e o viaduto Abadias do Nascimento.