Inep divulga hoje resultado do exame Celpe-Bras

O Diário Oficial da União publica, nesta quarta-feira (9), portaria do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com o resultado da Edição 2021 do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras).

O exame foi realizado nos dias 7 a 9 de dezembro do ano passado e o resultado, com respectivo nível de proficiência obtido, pode ser acessado a partir de hoje, na página do Inep na internet.

Celpe-Bras

De acordo com o Inep, as provas do Celpe-Bras são realizadas em postos aplicadores credenciados no Brasil e no exterior, como instituições de educação superior, representações diplomáticas, missões consulares, centros e institutos culturais, bem como outras instituições interessadas na promoção e na difusão da língua portuguesa.

O certificado pode ser usado para ingresso em cursos de graduação e em programas de pós-graduação, bem como para validação de diplomas de profissionais estrangeiros que pretendem trabalhar no país.

Quem desejar fazer a prova, deve ficar atento aos prazos e às regras dos editais. Eles são diferentes a cada semestre. Desde 2020, devido à a pandemia de covid-19, o Celpe-Bras tem apenas uma aplicação anual, no segundo semestre.

*Com informações do Inep