Congresso é iluminado de lilás em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

O Congresso Nacional foi iluminado de lilás nesta terça-feira (8), em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O evento integra a programação da campanha Março Mulher, realizada anualmente pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados e pela Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, com apoio de instituições parceiras.

A cerimônia de iluminação contou com a apresentação da Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira, no Salão Negro do Congresso.

Coordenadora-adjunta da bancada feminina, a deputada Rosa Neide (PT-MT) destacou o simbolismo da iluminação. “É acender uma luz para toda a sociedade brasileira: as mulheres precisam ser respeitadas e ocupar todos os espaços”, disse.

Ela acrescentou a importância de aumentar a participação feminina na política. “Estamos em um Congresso que tem 85% de presença masculina e só 15% de feminina, sendo que nós somos 52% da população. Então, é um momento de, de uma forma simbólica, dizer que aqui é lugar de mulheres também.”

Reserva de vagas

A procuradora da mulher na Câmara, deputada Tereza Nelma (PSDB-AL), aproveitou a ocasião para cobrar a aprovação da proposta (PL 1951/21) que destina 30% das vagas nos parlamentos, e não apenas das candidaturas, às mulheres.

“Nós queremos que em 2022, que é um ano de eleição, nós tenhamos Câmara e Senado com mais mulheres. Nós desejamos chegar, pelo menos, a 30%. Precisamos aprovar essa reserva de vagas”, comentou.

No ano passado, os deputados aprovaram o pedido de urgência do projeto. O texto, do Senado, estabelece um percentual mínimo de cadeiras nos legislativos federal, estaduais e municipais para candidatas, de forma escalonada, até a eleição de 2038, quando seriam garantidos 30% das vagas às mulheres. Desde então, a matéria está pronta para votação pelo Plenário.

Março Mulher

O principal objetivo da campanha Março Mulher é celebrar as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos, além de conscientizar a população em geral sobre as desigualdades de gênero e destacar a importância da conquista do direito ao voto das brasileiras. Neste ano, as atividades em celebração ao Dia Internacional da Mulher têm como tema central os 90 anos da conquista do voto feminino no Brasil.

A programação é voltada a parlamentares, servidores, colaboradores e público externo, e inclui exposição e debates.