Estado retira Alertas e emite Avisos para todas as regiões Covid

Em reunião do Gabinete de Crise, conduzida pelo governador em exercício Ranolfo Vieira Júnior, na tarde desta terça-feira (8/3), foi definido retirar os Alertas e emitir Avisos a todas as regiões Covid doSistema 3As de Monitoramento, responsável pelo gerenciamento da pandemia no Rio Grande do Sul.

“Estamos presenciando queda no número de casos registrados, de ocupação de leitos de hospital e de óbitos. A tendência é seguirmos em redução nas próximas semanas. Dessa forma, com o aval técnico, decidimos retirar o Alerta de todas as regiões”, afirmou Ranolfo.

"Com o aval técnico, decidimos retirar o Alerta de todas as regiões”, afirmou Ranolfo durante reunião do Gabinete de Crise - Foto: Rodrigo Ziebell / Ascom GVG A decisão do GT Saúde pela emissão de Avisos ocorre porque, embora haja queda significativa dos indicadores considerados, observa-se que ainda há elevadas taxas de contaminação e de mortalidade. E, mesmo com a redução, os índices ainda estão acima dos números registrados em dezembro do ano passado, período antes do surgimento da variante ômicron.



Na última semana, a média móvel de casos confirmados teve redução de 47%, com incidência semanal de 267 casos por 100 mil habitantes. A internação por suspeitos de infecção pelo coronavírus e por confirmados diminuiu em 270 pacientes, sendo a queda de 180 em leitos clínicos e de 90 em UTIs.

Em relação à média móvel de sete dias, a redução de pacientes em leitos clínicos é 20,3% e de 15,5% em UTIs. A taxa atual de ocupação nas unidades de terapia intensiva está em 57,1%.

Nos últimos sete dias, foram registrados 226 óbitos, com média de 32,3 óbitos por dia, redução semanal de 23,1%.