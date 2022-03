Aprovada urgência para projeto que prevê plano de metas contra violência doméstica

Deputada Leandre, autora do projeto - (Foto: Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (8) o regime de urgência para o Projeto de Lei 501/19, da deputada Leandre (PV-PR), que condiciona o acesso a recursos federais relacionados à segurança pública e aos direitos humanos à elaboração, por estados e municípios, de um plano de metas para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher.

De acordo com o substitutivo da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, do deputado Subtenente Gonzaga (PDT-MG), esse plano de metas será decenal e com atualização obrigatória a cada dois anos a fim de monitorar a execução e os resultados das ações.

