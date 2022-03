Câmara realiza hoje sessão para análise de projetos de combate à violência contra a mulher

Sessão do Plenário da Câmara - (Foto: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados)

Nesta terça-feira (8), data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Câmara dos Deputados realiza neste momento sessão do Plenário para análise de projetos de combate à violência contra a mulher.

Entre as propostas em pauta está o PL 123/19, que destina verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) para ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Serão analisadas emendas do Senado ao texto, aprovado anteriormente pela Câmara em dezembro de 2020.

