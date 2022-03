Incêndio consome residência às margens da BR-468, em Três Passos

Incêndio foi registrado em uma residência na noite de segunda-feira, 7, em Três Passos. O fato aconteceu, por volta das 23h, às margens da BR-468, no km 102, nas proximidades da lombada eletrônica, no bairro Érico Veríssimo.

Conforme informações preliminares, o Corpo de Bombeiros evitou que as chamas se alastrasse para um imóvel vizinho, porém, a casa de madeira restou totalmente consumida pelo fogo.

Segundo um vizinho, os moradores haviam se mudado recentemente para Crissiumal e havia apenas alguns móveis no local. Ninguém se feriu.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.