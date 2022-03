Congresso se ilumina de lilás em comemoração do Dia Internacional da Mulher

A homenagem repete-se anualmente: prédio do Congresso iluminado no ano passado - (Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados)

O Congresso Nacional fica iluminado de Lilás nesta terça-feira (8) em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado hoje. O evento integra a programação da campanha Março Mulher, que neste ano tem como foco os 90 anos da conquista do direito ao voto feminino no Brasil.

O início da iluminação contará com a apresentação da Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira, no Salão Negro do Congresso, entre 18 e 19 horas.

As ações do Março Mulher são desenvolvidas pela Secretaria da Mulher, em conjunto com a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e apoio de instituições parceiras.

