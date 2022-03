União Frederiquense precisa vencer e torcer por outros resultados para escapar do rebaixamento no Gauchão 2022

União Frederiquense empatou em casa sem gols com o São José na tarde do domingo (6/3) (Foto: Thiago Henrique | UFF)

O empate sem gols em casa diante do São José e a vitória do Juventude sobre o Guarany de Bagé, colocaram o União Frederiquense na zona de rebaixamento do Gauchão 2022. O selecionado de Frederico Westphalen soma nove pontos e ocupa o 11º lugar na fase classificatória.

Para escapar do Z2 na rodada derradeira – marcada para o próximo dia 12 – os comandados do técnico Daniel Franco precisarão vencer o Caxias na serra gaúcha e torcer por derrotas do Juventude ou do Aimoré – ambos têm 11 pontos. São José e Caxias possuem 12 pontos e ainda correm risco de rebaixamento.

Na outra ponta da tabela, Ypiranga de Erechim e Grêmio já garantiram vaga nas semifinais da competição. O G4 é completado por Internacional e Novo Hamburgo. Lembrando que a dupla Grenal tem um jogo a menos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.