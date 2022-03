Polícia do Rio faz operação para prender agressores de mulheres

A Polícia Civil do Rio de Janeiro participa hoje (8), Dia Internacional da Mulher, com deflagração da Operação Resguardo, uma ação nacional de combate a crimes de violência contra a mulher coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi/MJSP).

No estado, estão sendo cumpridos dezenas de mandados de prisão. As ações integradas começaram no dia 7 de fevereiro e já prenderam 270 autores de crimes contra mulheres, em flagrante e em cumprimentos de mandados de prisão.

Segundo a Polícia Civil, em 2021 as delegacias que integram o Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM) prenderam 532 pessoas envolvidas em casos de violência contra mulheres.

Mais informações sobre a operação serão apresentadas pela diretora do DGPAM, delegada Sandra Ornelas, e outras titulares de Delegacias de Atendimento à Mulher (Deams) do Rio de Janeiro em coletiva na Cidade da Polícia.