Governo lança programa de empreendedorismo feminino nesta terça, dia 8

Nesta terça-feira (8/3), Dia Internacional da Mulher, o governador em exercício Ranolfo Vieira Júnior e a secretária da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social, Regina Becker, lançam, às 10h, o programa Mulheres Empreendedoras.

O evento contará com a aula inaugural “Empreendedorismo feminino em busca da igualdade de gênero”, ministrada pela reitora da Unijuí, Cátia Maria Nehring. O evento será transmitido pelocanal do governo do Estado no Youtube.

