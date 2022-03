Estado anuncia pavimentação acesso ao Complexo Penitenciário em São Pedro de Alcântara

O secretário de Administração Prisional e Socioeducativa, Leandro Lima, entregou ao Prefeito de São Pedro de Alcântara, Charles da Cunha, nesta segunda-feira, 7, a Portaria que autorizou a pavimentação do acesso ao Complexo Penitenciário do Estado (COPE), instalado no município.

O recurso repassado pela Secretaria de Estado da Fazenda no valor de R$ 1,7 milhão será investido na obra de asfaltamento, drenagem, passeio e sinalização do trecho de 1,173 quilômetro, da Rua Adriano Enning, no Bairro Santa Tereza, em São Pedro de Alcântara

No ato realizado na SAP, que contou com a presença do vice-prefeito, Luciano José Kretzer, e do secretário adjunto, Edemir Alexandre Camargo Neto, Leandro Lima disse que a obra é mais uma oportunidade de ressignificar as relações entre a comunidade e o Complexo prisional. “Todos ganham com essa pavimentação, os servidores, os moradores das proximidades e a comunidade em geral. É mais uma forma de agradecer ao município de São Pedro que nos acolheu”, destacou o secretário.

O prefeito Charles agradeceu o olhar municipalista do governador Carlos Moisés e resumiu a importância da pavimentação asfáltica do acesso no Bairro Santa Tereza. “Chega de lama e chega de poeira.”