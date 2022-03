Secretaria da Mulher divulga nota de repúdio à fala de Arthur do Val sobre mulheres ucranianas

A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados divulgou nota de repúdio contra a fala do deputado estadual de São Paulo Arthur do Val (Podemos) a respeito das mulheres ucranianas. A nota foi lida pela procuradora da Mulher na Câmara, deputada Tereza Nelma (PSDB-AL), no 2º Encontro Nacional de Procuradoras da Mulher, nesta segunda-feira (7).

A parlamentar destacou que, em áudios vazados na internet, o deputado estadual fez comentários sexistas a respeito das mulheres ucranianas, como que elas “são fáceis porque são pobres”. Tereza Nelma defendeu a cassação do mandato do parlamentar por conta dessa fala.

“A Secretaria da Mulher, como tem feito em inúmeras oportunidades, não deixará de se manifestar e repudiar quaisquer manifestações que aprofundem as desigualdades e o desrespeito, o preconceito e a violência contra as mulheres”, disse.

Tereza Nelma adiantou que a Secretaria da Mulher, por meio da Procuradoria da Mulher, acionará os órgãos responsáveis, inclusive a Assembleia Legislativa do estado de São Paulo para que sejam tomadas todas as providências cabíveis quanto a Arthur do Val.