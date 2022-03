Aquisição de materiais e concessão de uso de espaço público na Agenda Celic

A Agenda Celic da semana de 7 a 11 de março da Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), prevê a aquisição de diversos materiais. Entre outros, há editais para compra de suprimentos de informática, veículos, equipamentos e materiais de segurança e proteção, forragem e outros alimentos para animais, material médico-hospitalar, armamentos e munição, além de materiais para escritório, escolas e artes plásticas.



Outro destaque é a concessão de uso remunerado de espaço público para comercialização de produtos nas dependências do Presídio Estadual de São Luiz Gonzaga, cujo pregão eletrônico ocorre na sexta-feira (11/3), às 9h30min.

No total, a semana de 7 a 11 de março prevê 29 licitações para atender a demandas de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Para saber mais detalhes sobre os processos, basta acessar o site www.celic.rs.gov.br e consultar pelo número do edital.

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e amplia o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.