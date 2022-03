Revista destaca as principais ações da SPGG em 2021

Uma secretaria transversal, que articula, integra, projeta e analisa. Assim é reconhecida a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), fundamental para o andamento das iniciativas de toda a administração estadual. Ressaltar o trabalho dos (as) servidores (as) da SPGG nas iniciativas de todo o governo é o foco da Revista Planejamento, Governança e Gestão 2021, produzida para destacar as iniciativas desenvolvidas ao longo do ano.



Com o tema "O governo passa por aqui", a publicação aborda as realizações da secretaria com destaque para as iniciativas de maior vulto da atual gestão, como o projeto Avançar e o programa RS Parcerias, passando pelas conquistas do Orçamento 2022, as entregas do Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo, o Acordo de Resultados, as inovações na Consulta Popular e a ampliação do Tudo Fácil pelo interior, sem esquecer de outras questões trabalhadas pelas cinco subsecretarias da pasta (Planejamento, Licitações, Administração, Patrimônio e Gestão de Pessoas) e pelos órgãos vinculados à SPGG (IPE Saúde, Procergs e o Escritório de Desenvolvimento de Projetos).

"A equipe da SPGG é multidisciplinar: trata sobre temas que vão desde saúde ocupacional até implosão de prédios, passando por conservação ambiental, tecnologias e concessões. Nossos colegas têm o respeito de servidores de outras pastas porque sempre há uma resposta ou encaminhamento", destaca o titular da secretaria, Claudio Gastal.