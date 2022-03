Ranolfo participa da abertura da colheita da oliva, em Viamão

O governador em exercício Ranolfo Vieira Júnior participou, nesta sexta-feira (4/3), da 10ª Abertura Oficial da Colheita da Oliva, na Estância das Oliveiras, em Viamão. Ao lado da secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covatti, Ranolfo foi recebido pelos proprietários da estância e pelo presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), Renato Fernandes, e acompanhou a colheita e o processamento do fruto para produção de azeite extravirgem.

Ranolfo falou sobre o destaque que a olivicultura e a produção de azeite alcançaram no Rio Grande do Sul. “É uma cultura de extrema importância no cenário gaúcho e que está em plena expansão. As premiações internacionais do azeite produzido no nosso Estado demonstram a dedicação dos nossos olivicultores, que tão bem representam a força da produção gaúcha. Desejo uma excelente colheita para este ano”, disse.

O Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional de azeite, concentrando atualmente 75% da produção do país. No ano passado, de acordo com o Ibraoliva, o Estado produziu mais de 200 mil litros de azeite. Por causa da estiagem e da distribuição irregular de chuvas, o instituto avalia que a produção da safra 2022 ao menos se iguale à de 2021.

A secretária Silvana destacou que a força da olivicultura representa a diversidade e a expansão rural no Rio Grande do Sul e reafirmou apoio aos produtores. “Temos a alegria de contar com esta cultura no nosso Estado, que traz desenvolvimento, turismo, gera empregos e tem um potencial incalculável. Temos, no governo do Estado, o dever de apoiar os produtores na defesa sanitária, pesquisa e assistência técnica, na industrialização do azeite e das conservas e no crédito e financiamento, para que esse setor possa crescer cada vez mais”, disse.

Conforme dados daRadiografia Agropecuária Gaúcha 2021, publicação da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), o Estado contava, na safra passada, com 191 olivicultores, 6 mil hectares de área plantada – sendo 2,1 mil hectares em idade de colheita – e produção de 2 mil toneladas.

A produção de oliva também se mostrou uma atividade de grande potencial turístico, atraindo cada vez mais visitantes para as propriedades em função das paisagens e da experiência de degustação de azeites de alta qualidade. Em 2019, o governador Eduardo Leite sancionou a lei que instituiu a Rota das Oliveiras, a fim de estimular esse segmento do turismo rural, que vem sendo chamado de olivoturismo. Atualmente 38 municípios integram a rota.

Conforme o secretário de Turismo, Ronaldo Santini, o olivoturismo tem sido um setor importante no momento de retomada da atividade turística depois das baixas causadas pela pandemia e está se inserindo cada vez mais na cadeia do turismo gaúcho, "transformando propriedades que eram somente rurais em grandes espaços de convivência com o turismo”.