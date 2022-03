Governo do Estado e instituições definem sobre presença de torcidas no Grenal

Participantes do encontro decidiram, por unanimidade, permitir a presença das torcidas de Grêmio e Inter no próximo Grenal - Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Em reunião realizada no Palácio Piratini na tarde desta quinta-feira (3/3), foi decidido por unanimidade pela manutenção das duas torcidas no Grenal que será realizado na quarta-feira (9/3). Participiraram do encontro representantes do governo do Estado, dos demais Poderes, do Grêmio e do Internacional, da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e outros envolvidos no assunto.

Também ficou definido que o jogo será às 21h, não mais às 19h. A partida estava marcada para o último sábado (26/2) e foi suspensa após o ônibus do Grêmio ser apedrejado por torcedor rival.

“Não podemos responsabilizar a sociedade pelo ato de violência de um torcedor. Reunimos este quórum para avançar em ações que evitem fatos como o do último sábado. Vamos trabalhar com força máxima, no sentido de garantir a segurança e a tranquilidade na realização deste jogo e também para todos os próximos a serem realizados”, afirmou o governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior, que conduziu a reunião.