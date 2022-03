Corpo de Bombeiros Militar completa 127 anos com entrega de comendas e equipamentos

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) comemorou 127 anos na tarde desta quinta-feira (3/3) com a presença do governador em exercício e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior. A data oficial do aniversário da instituição é 1º de março, que remete ao dia da criação da então chamada Companhia de Bombeiros de Porto Alegre, em 1895.

O evento, realizado na sede do 1º Batalhão de Bombeiros Militar, na capital, foi marcado pela entrega de equipamentos para dar mais segurança e qualificar a atuação dos profissionais: 17 conjuntos desencarceradores, 85 motosserras, 1.210 pares de botas de combate a incêndio, 246 capacetes, 36 equipamentos de proteção respiratória e 48 conjuntos de proteção individual para incêndios estruturais. O investimento foi de R$ 5.031.000 em recursos do Estado e do convênio firmado com a Secretaria Nacional de Segurança Pública.

Ranolfo exaltou o trabalho e a história de dedicação do CBMRS, incluindo missões para além do território do Estado - Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Ranolfo exaltou o trabalho e a história de dedicação do CBMRS. Lembrou também que a corporação cumpre missões importantes para além do território do Estado, destacando o trabalho realizado em decorrência do rompimento da barragem em Brumadinho, em Minas Gerais, do deslizamento de terra em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e do recente incêndio na província de Corrientes, na Argentina, momentos dramáticos nos últimos anos em que os bombeiros do Rio Grande do Sul colaboraram na busca de vítimas e no combate às chamas.

“A história do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul fala por si só. Fica aqui o reconhecimento do Estado ao grande trabalho exercido pelos homens e mulheres dessa importante instituição. Trabalho que estamos qualificando com investimentos, como os equipamentos entregues hoje e os valores já anunciados pelo programa Avançar que, somente para o Corpo de Bombeiros, já destinou R$ 38,6 milhões para aquisição de viaturas, equipamentos, EPIs, uma lancha e dois caminhões com autoescada mecânica”, disse.

Ranolfo citou a ampliação do sistema on-line de licenciamento para mais três batalhões, que passa a abranger 40% dos municípios do Rio Grande do Sul. Ele permite que todos os tipos de licenciamentos realizados pelos bombeiros, inclusive os Planos de Prevenção e Proteção contra Incêndio (PPCI), sejam encaminhados de forma digital. Com a tramitação totalmente eletrônica, o protocolo dos processos pode ocorrer a qualquer momento e dia da semana por meio da internet. “Significa mais agilidade, com segurança, para que o Rio Grande do Sul tenha cada vez mais empreendimentos”, disse o governador em exercício sobre o sistema, que agora opera em 189 cidades.

O comandante do CBMRS, coronel Luiz Carlos Neves Soares Júnior, destacou a atuação dos bombeiros gaúchos dentro e fora do Estado. “As missões são cumpridas com muito afinco e dedicação, representado o braço do Rio Grande do Sul até mesmo fora de suas fronteiras físicas, mas dentro das fronteiras da solidariedade e da humanidade”, destacou.

Personalidades civis e militares foram homenageadas pela relevância e contribuição ao CBMRS - Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Soares apresentou dados sobre o trabalho exercido pela corporação neste início de 2022. “Fomos exigidos em várias frentes de atuação, respondendo de maneira rápida e eficiente nos atendimentos. Atravessamos um período de grave estiagem que, somente dos dois primeiros meses do ano, gerou 4.282 ocorrências de fogo em vegetação. Neste mesmo período, desenvolvemos a operação Verão Total, que até agora tem 76 registros de salvamentos, 55% a menos do que no ano passado. Esse resultado só foi possível graças ao trabalho dos guarda-vidas com mais de 30 mil intervenções em ações preventivas”, detalhou.

Ainda durante o evento, foram entregues comendas para homenagear personalidades civis e militares pela relevância e contribuição ao Corpo de Bombeiros Militar. Integrantes de todos os batalhões do Estado também receberam a honraria em cerimônias locais.