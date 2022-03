Onda de calor continua no Rio de Janeiro até a próxima semana

A onda de calor na capital fluminense deve continuar até a próxima terça-feira (8), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O Alerta Rio, sistema de monitoramento e alerta de chuvas e deslizamentos em encostas na cidade do Rio de Janeiro, confirmou que a temperatura máxima nesta quinta-feira (3) foi de 38,9ºC, em Santa Cruz, na zona oeste.

O meteorologista Mamedes Luiz Melo, do Inmet, informou que a tendência é de temperaturas elevadas até a semana que vem. “No dia 9, já começa a diminuir, porque deve chegar algum sistema frontal por São Paulo, que vai influenciar no Rio de Janeiro”, disse Melo.

Sistema frontal é uma superfície que separa duas massas de ar de características diferentes, principalmente em temperatura e umidade.

Chuva

A chuva deve voltar à capital fluminense a partir do dia 9. O tempo chuvoso deve se estender ainda para o litoral do estado e também para São Paulo.

As precipitações, no entanto, devem manter a característica do período de verão, com alternância entre sol e chuva.

“No curto prazo, esse calor continua, pelo menos até terça-feira. Depois, chega o sistema frontal e vai começar a fazer chuva e ameniza um pouco essa temperatura”, afirma o meteorologista.

Próximos dias

Foto: Reprodução/Agência Brasil

Para amanhã (4), a temperatura deve ficar entre 36ºC e 37ºC na capital, caindo para 35ºC a 36ºC no fim de semana. No interior, o calor será mais forte, atingindo entre 37ºC e 38ºC.

A partir da segunda-feira (7), com a proximidade do sistema frontal, a temperatura deve voltar a se elevar na cidade do Rio de Janeiro, atingindo o pico máximo previsto de 39ºC, na terça-feira (8).

O calor deverá se espalhar por praticamente todo o estado do Rio de Janeiro, com exceção da região serrana, observou o meteorologista do Inmet. A partir do dia 9, a temperatura cai em torno de cinco graus, com previsão de chegar a 34ºC.