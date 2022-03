FIES: Estudantes inadimplentes podem renegociar dívidas no dia 7 de março

Cerca de um milhão de estudantes já podem renegociar as dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) a partir do dia 7 de março. Segundo o Ministério da Educação (MEC), o total de inadimplentes, ou seja, com mais de 90 dias de atraso no pagamento alcança 51,7% dos estudantes com financiamento e soma R$ 9 bilhões em prestações não pagas.

Para os estudantes que possuem dívidas com 90 a 360 dias de atraso, o desconto é de 12% no saldo devedor, isenção de juros e multas e parcelamento em até 150 vezes.

Para a inadimplência de mais de 360 dias, o desconto chega a 86,5% no saldo devedor. Caso o estudante seja inscrito no CadÚnico ou beneficiário do auxílio emergencial, o desconto será de 92%. O saldo dessa dívida poderá ser parcelado em até dez vezes.

Como negociar:

O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal – agentes financeiros do FIES – são os responsáveis pela renegociação das dívidas. Para ter o nome retirado dos cadastros restritivos de crédito, os beneficiários deverão pagar o valor da entrada no ato da renegociação – correspondente à primeira parcela.

O valor mínimo da prestação é R$ 200,00. A operação poderá ser realizada integralmente nos canais de atendimento disponibilizados pelos agentes financeiros.

